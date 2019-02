Fê Paes Leme veste look inspirado em Madonna

Fernanda Paes Leme se inspirou em Madonna para estrear como madrinha de bateria do Bloco Casa Comigo neste sábado (23), em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. No seu perfil no Instagram, a atriz escrceveu: “Like a virgin…Vem, gente!!! Bora casar no Bloco Casa Comigo”.

A atriz já é frequentadora assídua do bloco, criado em 2013 por um grupo de amigos. Em 20018, o grupo levou mais de 750 mil pessoas às ruas. Este ano, o tema da folia é “São Paulo ama o Carnaval”.

Milhares de noivinhas, noivinhos, padres, freiras, amantes e foliões em geral curtiram a harmonia da bateria do bloco pela Avenida Faria Lima, localizada na região oeste de São Paulo.