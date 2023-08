Fausto Silva passa por transplante de coração com sucesso

Foi realizado neste domingo (27) a cirurgia de transplante de coração que o apresentador Fausto Silva, de 73 anos, aguardava ansiosamente. Ele estava internado desde o último dia 5 de agosto no Hospital Albert Einstein.

Na comunicação oficial do hospital, foi esclarecido que o procedimento aconteceu nesta tarde de domingo (27), teve 2 horas e meia de duração e teve um resultado positivo: “O procedimento foi realizado com sucesso e Fausto Silva permanece na UTI, pois as próximas horas são importantes para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição.” Fizeram parte da equipe médica o cardiologista Fernando Bacal e o cirurgião cardiovascular Fábio Antônio Gaiotto.

COMO FUNCIONA A DOAÇÃO DE ÓRGÃOS NO BRASIL

Em reportagem de 2016, CLAUDIA esclareceu que o processo de doação de órgãos parte da decisão individual: “A decisão de doar seus órgãos é pessoal. Isso deve ser deixado expresso para a família ou para os médicos. Normalmente, a vontade da pessoa é respeitada. Quando há óbito, o hospital pergunta à família e esta autoriza ou não, de acordo com o que foi dito em vida”, afirmou Claudia Nakano, advogada especializada em direito à saúde. A família da pessoa falecida precisa estar de acordo.

QUAL É O TAMANHO DA FILA PARA TRANSPLANTES?

Atualizados em março deste ano, os dados da Associação Brasileira de Transplantes de órgãos (ABTO) registravam 20.288 pessoas na fila de espera por algum órgão só no Estado de São Paulo, onde Faustão estava incluído. Desses pacientes, 184 precisavam de um coração (compatibilidade do doador e receptor é sempre crucial). A fila de crianças era de 28 pessoas.