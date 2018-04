Nesta sexta-feira, é comemorado o Dia do Beijo, e Túlio Gadêlha marcou a data com uma foto em clima de romance com a namorada, a apresentadora Fátima Bernardes.

Confira o clique:

#diadobeijo A post shared by Túlio Gadêlha (@tulio.gadelha) on Apr 13, 2018 at 1:10pm PDT

Ela também publicou uma foto beijando o namorado e ainda usou a #primeiravezmeviudançando.

Os dois assumiram o romance em novembro de 2017. Desde então, trocam muitas declarações de amor e de saudade nas redes sociais. Fátima mora no Rio, e Túlio, em Recife.