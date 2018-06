Fátima Bernardes fica sem graça com revelação de Claudia Raia sobre Túlio

A apresentadora Fátima Bernardes, 55 anos, foi pega de surpresa por uma revelação da atriz Claudia Raia, 51 anos, em seu programa Encontro desta terça-feira (12), com temática relacionada ao Dia dos Namorados. Acompanhada do marido, o ator Jarbas Homem de Mello, 47 anos, Claudia falou sobre a primeira vez que viu Fátima acompanhada de Túlio Gadêlha, 30 anos – quando eles ainda não namoravam.

“Estão chegando mensagens pelas redes sociais perguntando se você acredita no poder do cupido”, disse o repórter André Curvello à apresentadora. “Eu acredito! Acho que se você tem alguém que te conhece e tem a chance de te proporcionar um encontro com outras pessoas e elas acham que tem algo em comum, pode te ajudar sim.”, respondeu Fátima.

“Eu sou testemunha de que ela não olhava com este olhar pro namorado”, disse a atriz, sendo brevemente interrompida por um “ai meu Deus” da apresentadora. “Porque ela foi nos assistir de amiguinha…”, prosseguiu Claudia. “Claro, não tinha nada”, interviu Fátima. “Nem um olhar tinha. Quer dizer. Dela não, dele tinha”, finalizou a atriz.

A apresentadora ficou visivelmente com vergonha e brincou “vamos continuar o programa!”.

