Famosos prestam homenagem a Gabriel Diniz, cantor da música “Jenifer”

A última vez que nos vimos, íamos fazer um show juntos, em Umuarama-PR mas o temporal fez essa apresentação ser adiada, era uma sexta-feira e o show foi remarcado para segunda, GD não conseguia se apresentar naquele dia e, inclusive, devolveu o cachê que já havia recebido, sempre com muita alegria, quando a gente se encontrava era terrível, nós dois sempre gostamos da zueira então não prestava. To até agora sem entender, com dor no coração com essa notícia. Nosso risco de vida é diário, nos locomovendo pra todos os cantos do País, tentando levar um pouco de alegria pras pessoas que precisam disso… Triste, rápido e incompreensível… Que Deus te receba e conforte seus amigos e familiares nesse momento, que possamos nos lembrar sempre de sua alegria, irreverência e música, que possamos também amar mais as pessoas, sem esperar o amanhã! 🙏🏻💔😢 #RipGD @gabrieldiniz