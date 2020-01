Daniel com a família.

Daniel e a esposa, Aline de Pádua, levaram as filhas para assistir ao show de comemoração de 20 anos do Palavra Cantada. O espetáculo aconteceu no sábado 11, no HSBC Brasil, em São Paulo.

Quem também estava na plateia do show eram os trigêmeos Bernardo, Lorenzo e Nicholas, de três anos, filhos da apresentadora Isabella Fiorentino e do empresário Stefano Hawilla.