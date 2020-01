Famosos levam filhos na hora de votar

A atriz Juliana Paes levou o filho mais velho, Pedro, para acompanhá-la

Foto: Alex Paralea/AgNews

No domingo (26) de segundo turno das eleições, os famosos também precisaram dedicar seu tempo para eleger o novo presidente da República – e assim o fizeram, acompanhados de seus pupilos na urna eletrônica. A atriz Juliana Paes levou com ela seu filho mais velho, Pedro, para votar no Rio de Janeiro. Assim como Juliana Silveira, que foi com o marido e o filho também em um seção da Barra da Tijuca (RJ). O apresentador Luciano Huck estava com Benício, e a apresentadora Ticiane Justus foi com a filha Rafaella, que carregou duas bonequinhas para ver a mãe votar.