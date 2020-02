Famosos lamentam morte de José Wilker em redes sociais

A atriz Guilhermina Guinle e José Wilker, que foram casados.

Foto: Reprodução/ Instagram



“Um beijo eterno nesse mestre absoluto. Nesse homem tão especial, tão inteligente, culto, divertido e de um humor sensacional… Amigo, pai maravilhoso, ser humano mais gentil que conheci, sensível, talentoso e de uma profunda generosidade. Único! Com uma trajetória de vida emocionante e um profissional brilhante. Que honra ter feito parte da sua vida durante 10 anos! Obrigada José, obrigada Zé pelo seu precioso tempo. Tempo que você sabia aproveitar como ninguém. Sua historia de vida é um exemplo vivo da imortalidade da alma. O dia está triste. É um pedaço da nossa vida que vai embora hoje” – Guilhermina Guinle, atriz

“Wilker morreu?? Falei com ele ontem !!!” – Marcelo Serrado, ator

“Ainda ontem falei dele: já estava escalado para uma participação especial em ‘Falso Brilhante’, mas também era nossa alternativa para o personagem que Dan Stulbach talvez não possa fazer. Não sei o que dizer. Eu o conheço desde os tempos do Movimento de Cultura Popular em Pernambuco – em 1961! Fizemos dezenas de trabalhos juntos… Não sei o que dizer, só: adeus Zé. Desliguei os telefones todos. Não quero que me perguntem o que achei da morte dele. Estou triste. Morri um pouco. Não sei o que dizer!” – Aguinaldo Silva, autor

“Devastado. José Wilker não era só um grande ator. Era um homem profundamente culto, interessante, afetuoso e generoso. Um dos melhores amigos que fiz nessa profissão e na vida. Gostava de trabalhar com ele e, juntos, fizemos muitos trabalhos. Não sei como é que vou subir ao palco do teatro Procópio Ferreira hoje à noite para fazer comédia, pois foi ali que ele nos dirigiu durante muito anos no Sai de Baixo. Hoje, o dia amanheceu sem cor. Perdi um irmão. Estou à deriva.” – Miguel Fallabella, ator

“Ainda em choque com o que acabei de ler.. Que perda, meu Deus! Tive a honra de trabalhar com esse mestre duas vezes e vou falar que é admirável sua generosidade e cumplicidade em cena. Um ator completo que fez história na dramaturgia brasileira e com certeza fará muita falta. Que descanse em paz, e deixo aqui registrado meu eterno agradecimento e admiração por todos os conselhos e momentos que passamos juntos” – Giovanna Lancellotti, atriz

“Minha homenagem e desejo de muita luz pro querido Zé Wilker! Obrigada, Zé, por toda sua importância no nosso cenário cultural. Obrigada pelas suas palavras quando me dizia: ‘segure firme, seja forte e valente e lembre se: Nunca atravesse o túnel, pra voltar é mais difícil’ – Antônia Fontenelle, atriz

“De acordo com o @Ancelmocom, na manhã de hoje, faleceu o nosso amigo, colega de profissão, ator José Wilker! RIP Zé! Fará falta!” – Otaviano Costa, ator

Deborah Secco postou esta foto em homenagem à José Wilker

Foto: Reprodução/Instagram

“José Wilker, grande ator, grande colega, uma vez meu pai… Quanta saudade você vai deixar! Quanto aprendizado você deixou! Pra sempre no meu coração…” – Deborah Secco, atriz

“Mais um talento absoluto se foi! Meu eterno JK! Que Deus te receba com todo amor! Meus sentimentos à família, todo meu carinho!”- Samara Felippo, atriz

“Zé me ensinou tanto quando comecei a trabalhar, foi uma das pessoas mais generosa que eu contracenei… Me lembro quando era menina, ele olhar para mim e dizer: ‘Não queira ir pra universidade sem passar pelo colegial.’ Palavras sábias que carrego sempre… Hoje o dia ficou cinza e o céu colorido pra receber o Zé” – Natallia Rodrigues, atriz

“Espantado como todos e triste como todos com a morte de José Wilker…” – Serginho Groisman, apresentador

“Meu querido amigo, amigo raro, incomum, afetuoso e grande ator Zé Wilker partiu da forma que viveu: discretamente e sem incomodar ninguém. Partiu no meio de um sonho. Tenho certeza. Saudade e luto toma conta de meu coração” – Fafá de Belém, cantora

“Muito triste e chocada com a ‘passagem’ do Wilker. Grande perda. Um gênio, um mestre. Que descanse em paz… Fará muita falta. Muita!” – Carol Castro, atriz

“Zé morreu. Um grande amigo, uma pessoa querida e especial na minha vida. Perdemos um dos bons, inteligência e sensibilidade. Triste demais” – Paula Braun, atriz