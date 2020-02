Famosos lamentam a morte do ator Elias Gleizer

Aos 81 anos, o ator Elias Gleizer faleceu neste sábado (16) no Rio de Janeiro. Ele já estava internado desde o começo do mês no Hospital Copa D’Or por causa de uma broncopneumonia, que levou ao desenvolvimento de um quadro de falência circulatória. A família e os amigos deram o adeus ao grande ator neste domingo (17) no cemitério Israelita de Vilar dos Teles, em Belford Roxo, Rio de Janeiro,

Em sua última aparição na festa de 50 anos da Rede Globo, o ator já estava de cadeira de rodas, mas foi prestigiar o evento que também era uma comemoração dos quase 30 anos de casa. Atuou em mais de 50 novelas, como Livre Para Voar (1984), Direito de Amar (1987), Terra Nostra (1999), Caminho das Índias (2009) e Passione (2010).

No Instagram, atores como Bruno Gagliasso e a esposa Giovanna Ewbank, Anna Lima e Carolina Dieckmann publicaram fotos com Elias e palavras de apoio e saudade.

“Gleizer #rip”

“Meu avô querido…Chegou a hora de descansar!”, escreveu o ator. “Hoje o dia amanheceu triste…que perda, Elias Gleizer amado, leve toda essa sua alegria lá pra cima, porque todos estarão te esperando ansiosos para dar umas boas gargalhadas…”, completou Giovanna.

“Vou ficar com sua alegria, generosidade e bom humor contagiante…Tão contagiante que ganhou por votação interna a faixa do “BOFE DO MÊS” em Caminho das Índias…RIP Elias Gleizer, ja está fazendo falta… Obrigada por todos os ensinamentos que vc passava só com sua presença!”