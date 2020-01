Famosas de looks total black em festa da Mercedes Benz

Fabiana Justus, Claudia Leitte e Nicole Pinheiro no Clube A, em São Paulo.

Foto: AgNews

Na noite da última sexta-feira (10), o Club A, em São Paulo, reuniu famosas para o lançamento da Mercedes Benz.

As três elegeram visuais com a mais democrática das cores, o preto. Claudia Leitte apostou no vestido básico, de corte reto e à prova de erros. Para realçar a peça, ela o combinou com sandálias douradas, que deixam o visual sexy.

Claudia Leitte, Nicole Pinheiros e Fabiana Justus de preto.

Foto: AgNews

A filha de Roberto Justus, Fabiana Justus, também foi de vestido preto, mas tirou a monotonia da produção com escarpins verdes da Arezzo. O look ganhou um ar boho graças ao colar étnico escolhido por ela.

A blogueira Nicole Pinheiro optou pelo macacão, peça que está em alta nas últimas temporadas e é uma ótima pedida para deixar o visual elegante sem muito esforço. Para complemetar, acessórios verdes também foram os eleitos de Nicole.