Conheça a lista das famosas donas dos corpos mais perfeitos

A eterna Marilyn Monroe foi eleita dona do melhor corpo de biquíni de todos os tempos em uma enquete realizada pelo jornal britânico Daily Mail nessa quinta-feira (23). Com suas curvas estonteantes, a musa desbancou estrelas mais esguias como Miranda Kerr e Jennifer Aniston. Entre musas do passado e do presente, apenas 20 mulheres entraram para esse seleto grupo de beldades da praia. Confira a lista completa.