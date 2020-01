Famosas brilham no tapete vermelho de premiação

O BAFTA Awards reuniu grandes celebridades neste domingo (8) no The Royal Opera House, em Londres. Considerada o Oscar britânico, a premiação contou com um red carpet de peso. Reese Witherspoon, Julianne Moore, Keira Knightley e Amy Adams foram algumas das famosas que capricharam no look para o evento. Tom Cruise, Tom Hiddleston e Benedict Cumberbatch mostraram o poder masculino.

O grande vencedor da noite foi Boyhood – Momentos de Uma Vida, premiado como Melhor Filme. Eddie Redmayne, com A Teoria de Tudo, e Julianne Moore, com O Meu Nome é Alice, levaram as categorias de Melhor Ator e Melhor Atriz. Birdman, um dos favoritos da vez, ficou com o troféu de Melhor Fotografia.

Enquanto isso, o mundo da música parou para ver o Grammy 2015.