Família de Rodrigo pede desculpas por comportamento do brother na festa

Uma nova polêmica está rondando a casa do BBB19, e dessa vez é envolvendo membros do grupo da Gaiola, Rodrigo e Rízia. O caso do beijo cresceu bastante nas últimas horas, e a repercussão negativa na internet fez a família do brother se manifestar nas redes sociais. Ao contrário de outros posicionamentos feitos por familiares de outros brothers, as redes sociais de Rodrigo reconheceram o erro e pediram desculpas.

Explicando o caso: na festa realizada na última madrugada, Rodrigo se aproximou de Rízia com o intuito de beijá-la, logo após a sister ter dado um selinho em Alan. Diante da esquiva de Rízia, Rodrigo insistiu, argumentando que ela havia ficado “com o galego e com ele não“. Rízia se afastou, mas aquilo ficou em sua cabeça. Em uma conversa posterior com Paula e Hariany, a jornalista declarou que se sentiu incomodada com a tentativa de beijo, porque Rodrigo teria vindo com a língua.

A família de Rodrigo usou as redes sociais para se posicionar sobre o caso. “Sim, nós não aprovamos a atitude do Rodrigo com a Rízia na festa passada“, iniciou a família do brother em uma thread publicada no Twitter. Os responsáveis pelas redes sociais disseram ter certeza de que Rodrigo pedirá desculpas à sister no decorrer do dia, e também condenaram quem chamou Rodrigo de “macho escroto” nas redes sociais por causa dessa atitude isolada.

“Julgá-lo por macho escroto por essa atitude isolada, sem levar em consideração toda a trajetória dele dentro e, sobretudo, fora da casa, é um pouco pesado”, explicaram. A família de Rodrigo terminou o comunicado pedindo desculpas aos familiares, amigos e fãs da Rízia.

Pessoal, bom dia. Não ficamos acompanhando a festa durante a madrugada, mas nos surpreendemos com a repercussão aqui. Sim, nós não aprovamos a atitude do Rodrigo com a Rízia na festa passada. — Rodrigo França ✊🏿 (@franca_rodrigo) February 28, 2019

Temos certeza que, ao longo do dia, ele vai conversar com ela, reconhecer que exagerou e pedir desculpas. — Rodrigo França ✊🏿 (@franca_rodrigo) February 28, 2019

Estar sob o efeito de álcool justifica tal atitude? Não. Mas facilita. Julgá-lo por “macho escroto” por essa atitude isolada, sem levar em consideração toda a trajetória dele dentro e, sobretudo, fora da casa é um pouco pesado. — Rodrigo França ✊🏿 (@franca_rodrigo) February 28, 2019

No mais, em nome da família do Rodrigo, pedimos desculpas aos familiares, amigos e fãs da Rízia acerca do ocorrido.

Um dia cheio de paz para todos. — Rodrigo França ✊🏿 (@franca_rodrigo) February 28, 2019

[Atualização, 01/03, 8h30] Após a exibição dos vídeos completos no programa do dia 28 de fevereiro, ficou-se constatado que os vídeos nas redes sociais haviam sido editados por usuários mal-intencionados. A família de Rodrigo denunciou a manipulação dos vídeos nas redes, confira essa matéria para entender o caso.