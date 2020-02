Fábio Assunção fala sobre o inferno que viveu com as drogas

Fábio voltará à telinha na pele do

cantor Herivelto Martins

Foto: AgNews

Num depoimento comovente e corajoso, o ator Fábio Assunção, 38 anos, quebrou o silêncio e falou ao “Fantástico”, da Globo, de domingo, 13, sobre como vem lutando para se livrar da dependência química. “Demorei a aceitar que tinha um vício e esse é o primeiro passo. O caminho é aceitar e pedir ajuda. Eu tinha medo de ser criticado e visto como uma referência negativa”, disse emocionado o artista que nesta semana começa a gravar a minissérie “Dalva e Herivelto”, na qual interpretará o papel do saudoso cantor Herivelto Martins, que teve um polêmico fim de casamento com a falecida estrela da música Dalva de Oliveira.

Tratamento de reabilitação

Com relação ao tratamento que fez em clínicas de São Paulo, Fábio declarou à jornalista Patrícia Poeta: “Eu me senti como se estivesse atravessando um deserto. Uma grande solidão. Fiquei quatro meses em uma clínica fechada e depois um mês em outra em que já podia receber visitas”, revelou.

A namorada do ator, Karina Tavares, esteve ao lado dele o tempo todo. Os pais do ídolo também se aproximaram bastante e uma pessoa em especial foi muito importante no processo de recuperação: o filho, João, de 6 anos. “Expliquei a ele que eu estava fazendo um tratamento para aprender a comer e dormir nas horas certas”, explicou Fábio. Quando Patrícia perguntou por que um rapaz bonito e famoso como ele se envolveu com drogas, o astro respondeu: “Fui brincar com uma coisa que eu não tinha dimensão de quanto é perigosa”.

O pior momento

Há dez meses, Fábio foi afastado da novela “Negócio da China”. Ele não conseguia cumprir os horários das gravações e chegou a passar mal nos bastidores. No início do ano passado, já tinha sido flagrado pela Polícia Federal, na capital paulista, recebendo uma encomenda de cocaína. Foi indiciado como testemunha enquanto o fornecedor era detido. O artista, então, seguiu para os Estados Unidos a fim de fazer um tratamento de desintoxicação que durou 40 dias. Pouco tempo depois, ele teve de retornar à mesma clínica onde ficou por mais 2 meses. Mesmo assim não deu certo.

“A coisa começou a ficar cada vez mais complicada. Eu não conseguia respeitar meus compromissos, não sabia se era terça-feira ou sábado”, lembrou sobre a triste fase. O fato é que amigos de Fábio estão dando o maior apoio a ele. A atriz Adriana Esteves, que fará o papel de Dalva de Oliveira na minissérie afirmou: “Estou animadíssima por Fábio estar nesse projeto comigo. Ele está muito empolgado também”.

Em sua página na internet, a atriz Cléo Pires foi outra que fez questão de comentar o caso recentemente, sem citar o nome de Fábio: “Acho muito digno assumirmos nossos defeitos e termos coragem e consciência o bastante para procurar melhorar.”

Eri Johnson deixou uma mensagem carinhosa em seu perfil no Orkut dizendo estar bastante sensibilizado e 100% do lado do amigo. Fábio ainda não se considera curado, mas se diz encantado com a recuperação. “Estou conseguindo. Peguei um caminho que não tem volta. Não vou permitir que minha vida seja o que era antes”, prometeu, para felicidade daqueles que o amam.