Fábio Assunção: “Depois de tudo que passei, me sinto um homem bem mais interessante”

Lindo como sempre, bem-disposto e alegre, Fábio Assunção foi o centro das atenções no lançamento do filme Bellini e o Demônio. No longa, o ator interpreta um detetive e recebeu muitos elogios por sua atuação. “Fiquei impressionada com o trabalho dele. Tomara que as coisas continuem acontecendo para o Fábio, que é, sem dúvida, um dos maiores atores que temos hoje”, disse Malu Mader, ao lado do marido, Tony Bellotto, autor do livro que inspirou o filme.

Após passar por um bem-sucedido tratamento contra dependência química, Fábio teve seu contrato com a Globo renovado e, em breve, retornará à TV. Ele será um vilão na próxima novela das 9, Insensato Coração, de Gilberto Braga e Ricardo Linhares.

O ator está morando em São Paulo com a namorada Karina Tavares. “Ela é minha fotógrafa predileta. Foto com direito a muito flerte”, brinca o galã, que cuida da boa forma correndo pelo menos três vezes por semana. Quando não está ao lado do filho, João, 7 anos, fruto do casamento com a empresária Priscila Borgonovi, o artista vai ao teatro, cinema, livrarias e restaurantes.

Fábio não quer mais falar sobre o problema da dependência que supera bravamente. “Depois de tudo que passei, me sinto um homem bem mais interessante.” E acrescenta: “O que foi se tornará detalhe perdido no tempo e no espaço. Contam os anos de dedicação à profissão pela qual sou verdadeiramente apaixonado.” Acompanhe a seguir nossa entrevista com o ídolo.

Como está se sentindo diante da perspectiva de retornar à TV em uma novela?

Estou bastante empolgado e feliz por completar 20 anos de carreira atuando em uma novela. Nunca parei, e por isso, me acostumei a dizer que a vida está sempre andando, correndo, a gente não para. O que fiz foi avaliar os muitos convites e escolher com carinho em quais deveria mergulhar. Estou feliz por retomar o contato com o público e espero fazer um bom trabalho.

Como será o seu vilão em Insensato Coração?

Ainda não sei quase nada do personagem, preciso aguardar mais um tempo pra falar melhor… Mas até onde sei, ele será muito pior que o último que fiz, o Renato Mendes, de Celebridade (2003).

Você tem se dedicado bastante ao cinema, né? Como foi fazer Bellini e o Demônio?

Já havia feito o primeiro filme Bellini e a Esfinge, em 2001. Mas neste, o detetive Remo Bellini é completamente diferente do outro. Quem sabe eu não faço o terceiro Bellini do livro do Tony e completo a trilogia? Essa segunda obra trata de rituais, seitas satânicas e assassinatos brutais.

O tema sombrio acabou criando em você alguma superstição?

Olha, como estou acostumado a fazer qualquer tipo de trabalho, encarei esta obra como uma ficção mesmo. Não chegou a esse nível de superstição, mas, sem dúvida, é um personagem que exigiu de mim entrar em lugares do meu mundo subjetivo e inconsciente que eu ainda não tinha explorado e desconhecia.

Você pensa em dirigir um filme, não?

Sim, e me dei conta disso ao longo das filmagens em Pernambuco. Descobri que no cinema teria uma possibilidade de dizer o que sinto de uma outra forma. Penso que tenho a oportunidade de ultrapassar algumas barreiras como intérprete e adquirir uma experiência maior, escrevendo e dirigindo. Eu conseguiria, com isso, mais controle e uma forma mais convicta de atingir o ponto de vista que quisesse expressar.

E como conciliará tudo isso com a TV?

Ah, preciso esperar acabar a novela do Gilberto, que começo a gravar em outubro. Aí sim, vou mergulhar nos demais projetos.