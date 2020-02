Fabiana Karla diz que é exemplo para as mulheres plus size: “Não tenho problema de autoestima”

A atriz Fabiana Karla no Hotel Sheraton Barra, no Rio de Janeiro

Foto: Marcio Nunes

Uma bicicleta foi a aquisição mais recente da atriz Fabiana Karla. Aos 38 anos, com 1,65 metro de altura, ela quer perder 10 quilos – e pular dos atuais 90 para 80 quilos. A bike será companheira nesta jornada. “Quero emagrecer para ficar melhor nas roupas”, diz ela. Mas, em seguida, avisa que não deseja ser magra e se mostra bem resolvida com suas formas. “Estou fazendo uma reeducação alimentar e exercícios de que eu gosto, como dançar e pedalar. Não sou sedentária. Muitas meninas ‘plus size’ se espelham em mim. Fico lisonjeada com isso e elas sabem que não sou escrava de ginástica. Minha palavra de ordem é bem-estar.” A balança já bateu nos 113 quilos, em 2010. Naquele ano, a atriz decidiu perder peso e se submeteu a uma cirurgia no estômago, onde foi colocado um anel. A partir daí, tem buscado uma vida saudável, mas sem paranoias. Intérprete da enfermeira Perséfone, em Amor à Vida, e humorista do Zorra Total, Fabiana é assumidamente vaidosa. “Sou bem mulherzinha e não tenho problema de autoestima.”

“Para algumas pessoas, ser gordo é sinônimo de relaxamento. Não é. Eu me cuido! “, diz ela, durante entrevista para a CONTIGO! no Hotel Sheraton Barra, no Rio de Janeiro. “Sou muito vaidosa mesmo. E acho o fim uma pessoa pública sair mal-arrumada na rua. Eu me sinto feliz sabendo que estou com a pele bonita. Não tenho medo de ficar velha, tenho medo de ficar com a pele ruim.”

Sexy na medida

Sobre a opinião do marido, o hipnoterapeuta Bruno Muniz, 31, com quem está há cinco anos, ela cotuma brincar: “Ele é do Uruguai, gosta de carne!”, e vai logo contando: “Quando ele me conheceu, estava ainda mais gordinha. Eu me sinto bonita e sexy na hora que preciso ser sexy. E qual é a importância do sexo na minha vida? O sexo complementa, apimenta, mas uma relação não é só isso. A gente passa mais tempo fora da cama do que nela com o companheiro”, completa.

Foto: Marcio Nunes

Foi a falta de fôlego e o cansaço ao fazer pequenas coisas que levaram Fabiana à cirurgia em 2010. A atriz se submeteu à chamada técnica Lazzarotto & Souza, que diminui a capacidade do estômago de receber comida, com a implantação de um anel de silicone no próprio órgão. Trata-se de uma cirurgia reversível e menos invasiva, uma vez que preserva o estômago. O paciente não precisa tomar medicamentos para reposição de vitaminas para sempre. “Eu não faria a redução de estômago. Sou nordestina, gosto de conversar ao redor da mesa. Com esse procedimento, teria de passar a vida me privando. Não seguraria a onda”, diz ela, que, após a operação, perdeu 26 quilos. “Claro que não vou ficar comendo bacon, mas meu estado de espírito é o mais importante para mim. Não vou me privar de comer brigadeiro com meus filhos.”

Fabiana é mãe de Beatriz, 16, de seu relacionamento com o psicólogo Marcos Rossetti, 38, e de Laura, 15, e Samuel, 14, do casamento com Samuel Petroti, 36. Laura, porém, optou por morar em Recife. “Não ia deixar um filho deprimido. Ela não se adaptou e quis voltar”, explica Fabiana, que no fim de 2001 mudou-se sozinha para o Rio de Janeiro. “Achei mais prudente deixar as crianças com os avós até eu me estabilizar”, conta. “Eu precisava ir atrás do meu sonho, uma mãe infeliz deixa toda a família infeliz. Fui criada em um ambiente de muito amor e carinho e queria isso para meus filhos, que são bem-resolvidos e muito unidos.” Os laços de Fabiana com a família são grandes. E serviram como inspiração para o livro infantil O Rapto do Galo, que ela lançará em breve pela Editora Rocco, sobre o folclore e o Carnaval pernambucanos. “Minha avó (Zulmira Amorim, 85) me contava muitas histórias quando eu era criança. Ela me fez sonhar muito”, revela Fabiana sobre sua inspiração.

Talento Múltiplo

Fabiana Karla começou na Globo em Mulheres Apaixonadas (2003) como uma empregada divertida. No ano seguinte, já estava no Zorra Total. Uma de suas personagens, Dil Maquinista, é uma sátira à presidente Dilma Rousseff, 66. Mesmo no ar em Amor à Vida, ela não deixou o humorístico. Afinal, ela é atriz ou humorista? “Gosto de interpretar. Quem chegar primeiro me leva”, anuncia Fabiana.

