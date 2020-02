Ex-Rouge, casada com Igor Rickli, diz não sentir ciúme das cenas do marido com Grazi Massafera

O ator de Flor do Caribe posa juntinho da amada: “Minha preta”

Foto: Reprodução/Instagram

Segura do amor que Igor Rickli, o Alberto de “Flor do Caribe”, sente por ela, a ex-Rouge Aline Wirley garante não sentir ciúme das cenas do marido com Grazi Massafera, com quem viverá um triângulo amoroso na trama. Os dois são casados há dois anos e a cantora, que atualmente está no musical Tim Maia, Vale Tudo, afirmou em entrevista ao jornal Extra Online que não perde um capítulo da novela.

“Assisto à novela como espectadora e nem penso nisso. A gente tem muita confiança um no outro, até porque viajamos muito e ficamos muito tempo separados. A gente tenta se cuidar o máximo possível. Não dá pra ter ciúmes”, declarou Aline, que ainda elogiou Grazi. “Ela é linda, uma fofa e grande atriz”.

E parece que Aline não tem mesmo motivos para se preocupar. Apaixonado, o ator vive publicando fotos com a amada em seu Instagram e se derrete todo por ela nas legendas. Em uma delas, ele até revelou o apelido carinhoso que deu a Aline: “Minha preta”. (DFN)