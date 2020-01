‘Evidências’ em ‘A Dona do Pedaço’ ganhou uma nova cantora

Todo mundo ergueu a mão e cantou ‘Evidências‘ logo quando a música apareceu nas chamadas de ‘A Dona do Pedaço‘. Escolhida por ser um hino atemporal, a canção de Chitãozinho & Xororó ganhou uma nova intérprete na segunda fase da novela… e muita gente se confundiu quando escutou. Não, a cantora não é a Marília Mendonça, e sim a Yasmin Santos.

A estreia da nova cantora aconteceu no capítulo exibido na última quinta-feira. Maria da Paz (Juliana Paes) havia ido ao shopping fazer compras com Josiane (Agatha Moreira) e sua assessora Kim (Monica Iozzi), e rapidamente se cansou da maratona fashion. Ela só não contava que Amadeu (Marcos Palmeira), seu amor dos tempos de juventude e quem julgava estar morto, também estava no mesmo shopping comprando roupas com Gilda (Heloisa Jorge), sua esposa.

Maria da Paz saiu da loja e desceu as escadas rolantes. Enquanto ia se aproximando, a novela começou a tocar o novo tema romântico dos personagens principais. Sai o sertanejo clássico, que combinava com a ambientação na primeira fase, e entra uma versão mais moderna de ‘Evidências’, cantada por Yasmin Santos.

Yasmin Santos é uma cantora paulista de apenas 20 anos, mas bem conhecida no meio. Já cantou com Marília Mendonça, Wesley Safadão e Maiara & Maraísa. Entretanto, por causa do tom da voz, muita gente acreditou que a música na novela era cantada por Marília Mendonça.

Nas redes sociais, não se falava em outra coisa a não ser do novo arranjo dessa música tão adorada em karaokês:

Nas redes sociais, não se falava em outra coisa a não ser do novo arranjo dessa música tão adorada em karaokês: