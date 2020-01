“Eu vou te deixar na sua”, dispara Maycon para Isabella no BBB19

Atualmente, no BBB19 estamos acompanhando a mais longa DR dos últimos tempos. Maycon e Isabella7 se conectaram logo nos primeiros dias de confinamento, o beijo só apareceu na segunda semana e, desde então, eles estão até agora discutindo o que vão fazer. Aparentemente, os dois chegaram a uma conclusão nessa madrugada.

Os dois estão presos no Castigo do Monstro, ou seja, a qualquer momento do dia, quando a produção solta um ruído, eles precisam ir até o jardim para uma exposição de arte. E é nesse convívio forçado que eles estão conversando sobre a própria relação e como será o futuro para eles.

Após tentar dar aquele ciuminho em Isabella, Maycon foi sincero e confessou que sempre foi muito rodeado de mulheres. Mesmo assim, se mostrou como uma vítima das circunstâncias, pois apesar de estar cercado de mulheres ele ainda se sente sozinho. Ô dó…

No fim, Maycon soltou a frase derradeira: “eu vou te deixar na sua“. Isabella concordou, e explicou que eles deveriam fazer o que tivessem vontade no confinamento. Será o final desse casal que mal começou? Vamos continuar acompanhando o desenrolar dessa (longa) DR.