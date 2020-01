‘Eu, a Vó e a Boi’: série baseada na thread do Twitter estreia em novembro

O Twitter vai dominar o mundo e essa matéria traz a prova disso. No dia 29 de novembro, a série “Eu, a Vó e a Boi” chega ao GloboPlay, o serviço de streaming da Globo, e o principal diferencial da história é que ela é inspirada em uma thread que foi publicada no Twitter em 2017.

Na sinopse oficial divulgada pela emissora, a trama de 12 episódios será contada a partir da perspectiva de Roblou (Daniel Rangel), um jovem que acabou de completar 18 anos e, desde que se conhece por gente, vê as avós Turandot e Yolanda em pé de guerra. Na série, as personagens são interpretadas por Arlete Salles e Vera Holtz, respectivamente.

Na thread publicada no Twitter, mais de 40 tuítes foram divulgados pelo internauta Eduardo Hanzo, que é realmente neto de uma das senhoras que está envolvida nessa treta – que começou em 1990.

Enquanto o pão de queijo que preparava não ficava pronto, Eduardo decidiu compartilhar a história da avó com seus seguidores. Ele conta que ela e a vizinha (a outra personagem na série) sempre moraram uma ao lado da outra, o que faz com que elas sejam vizinhas há pelo menos 60 anos.

No começo da década de 90, a avó de Eduardo chamava a vizinha de “A Vaca”, só que o tom machista desse apelido fez com que ela decidisse mudá-lo para “A Boi”. O motivo de tratá-la dessa forma é porque a avó do jovem teve os dois namorados anteriores ao marido “roubados” pela vizinha. Inclusive, ela se casou com o segundo numa festa em frente a casa da avó de Eduardo.

Desde então, a terceira guerra mundial foi instaurada entre elas. Eduardo revela que essa treta passou por todos os níveis possíveis: ainda criança, ele lembra da avó pagar meninos para ficarem tocando a campainha da vizinha para que ela não tivesse paz. Noutra ocasião, a vizinha resolveu que iria desligar o disjuntor da casa quando ouvisse que a avó dele iria fazer inalação para problemas respiratórios.

E a história só vai ficando pior. A avó de Eduardo jura de pé junto que A Boi sumiu com pelo menos cinco cachorros de estimação dela, enquanto que o jovem sabe que a matriarca também tem um dedinho no fato de que as galinhas da vizinha também sumiram.

Aqui está a tour completa:

tô esperando pão de queijo aqui na padaria então deixa eu contar o conflito que já ultrapassa 50 anos entre minha vó e a vizinha dela, a Boi — hanzo (@EduardoHanzo) June 10, 2017

Essa não é a primeira vez que uma história bem contada na internet ganha espaço nas produções audiovisuais. No próprio Facebook, foi lançada a websérie “Tour das Tours”, produzida pela rede social em parceria com a Skol.

Com 11 episódios curtinhos e formato vertical, a série foi inspirada em publicações do grupo LDRV, muito famoso na plataforma. Por lá, as pessoas contam todo tipo de experiências pessoais, que resultaram no nome da produção: tours, ou seja, histórias longas que sempre têm um novo detalhe a ser contado.