Estrelas do remake de As Panteras se reúnem em foto inédita dos bastidores

As três atrizes talentosíssimas que participam do remake de ‘As Panteras‘ apareceram juntas em uma imagem dos bastidores do filme publicada por uma delas no Instagram.

Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska estão curtindo demais o gostinho de ser essas espiãs icônicas da mídia. A trama já foi estrelada por Farrah Fawcett, Kate Jackson e Jaclyn Smith em uma série dos anos 70 e ainda em outra versão – dessa vez em longa-metragem – com Drew Barrymore, Lucy Liu e Cameron Diaz, lançada nos anos 2000.

‘As Panteras‘ tem data de estreia marcada para o dia 1º de novembro desse ano. Elizabeth Banks assina a direção, atua e produz o filme ao lado do marido, Max Handelman. Veja a foto: