Estrela de “Barrados no Baile” morre aos 53 anos de câncer

Shannen Doherty, que fez o papel de Brenda Walsh, em “Barrados no Baile”(Beverly Hills, 90210, em inglês) morreu ontem, 13 de julho, em decorrência de um câncer. Ela lutava contra a doença publicamente desde 2015, quando foi descoberto um tumor em suas mamas. Ela tinha 53 anos.

Nascida em 12 de abril de 1975, em Memphis, EUA, Shannen começou a carreira de atriz ainda na infância. Nos anos 1990, deu vida a uma das personagens principais de “Barrados no Baile”, grande sucesso da época.

Dentro e fora do seriado, ela tinha uma vida intensa: nas telas, Brenda Walsh era uma personagem briguenta e barraqueira, já Shannen ficou conhecida por badaladas noitadas e disputas conjugais públicas. Ela também ganhou destaque por seu papel em “Charmed” (Jovens Bruxas) de 1998.

Shannon jamais escondeu seu estado de saúde do público. Raspou o cabelo durante o tratamento, em 2016, e, quando o câncer se espalhou para o cérebro e os ossos, foi honesta sobre seu quadro. Ainda assim, continuou trabalhando. Em novembro de 2023, ainda lançou um podcast. “Eu não parei a vida. Eu não parei de criar”, disse, à época, à revista norte-americana People.

