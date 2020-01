Estamos apaixonadas pela música tema de Paloma e Marcos em ‘Bom Sucesso’

Olha quem voltou para embalar o romance de mais uma novela das 19h: James Arthur. “Falling Like The Stars” é a música tema de Paloma (Grazi Massafera) e Marcos (Rômulo Estrela), em “Bom Sucesso”.

O cantor britânico estourou aqui no Brasil em 2018, com “Naked”. A canção era tema do casal Marocas (Juliana Paiva) e Samuca (Nicolas Prattes), em “O Tempo Não Para”, lembra? Na época, a novela começou bem, mas não conseguiu manter-se interessante. Em compensação, “Naked” fez um baita sucesso e toca nas rádios brasileiras até hoje.

Antes disso James Arthur era bem pouco conhecido por aqui, mas na Inglaterra ele é bem famoso. Em 2012, o cara foi vencedor do “The X-Factor”, o reality musical mais badalado do país.

E será que “Falling Like The Stars” vai fazer tanto sucesso quanto “Naked”? Ainda é cedo para saber, mas a gente adorou a escolha da música – e também estamos gostando da química entre Paloma e Marcos em “Bom Sucesso”.

Por aqui, nosso coração ainda bate mais forte pelo hit de 2018, então aí vão as duas músicas para você decidir qual é a sua favorita: