Esta é Stefhany, a “absoluta”!

De tempos em tempos, o YouTube (site de vídeos) catapulta uma uma figura pitoresca à fama. A bola da vez é Stefhany, 17 anos, e seu indefectível hit “Eu Sou Stefhany “ou, no popular, “No Meu Cross Fox” – versão livre da música “A Thousand Miles”, da cantora Vanessa Carlton. Nascida em São Paulo, a morena vive em Picos, no Piauí, com a mãe Nety e as irmãs Jocely, 16, e Arielly, 12. Como o vídeo parou na internet ela diz não saber, mas colhe louros e dores do sucesso. Nesse período, aumentou o cachê mas perdeu o namorado.





Bate-papo com Stephany

Quando começou a cantar?

Aos 8 anos, como backing vocal da minha mãe. Quando meu pai morreu, ela precisou parar para nos sustentar. Hoje, ela faz backing para mim.

E como virou a estrela do show?

Fiz backing na banda Prova de Choque por R$ 30 por show. Depois, cantei com Tony Van. Quando descobriu que gravava meu CD, me demitiu. Aí, fui para a banda do Zé Armando e ele me mandou embora também.

Por quê?

Ele participou do meu DVD, mas sua família não gostava de mim e inventou que era filme pornô. Aí, o Zé disse que falariam mal dele porque o DVD era ruim e me demitiu.

Qual foi sua reação?

Entrei em depressão.

E como saiu dessa?

Minha mãe entregou meu CD e DVD para um camelô e viajamos. Em dois dias ele ligou, pois tinha vendido 3 mil cópias. Então, comecei a fazer muitos shows e me recuperei.

Ganhou dinheiro?

Com as vendas do CD não, apenas com os shows. Mas não me queixo, pois fiquei conhecida graças à pirataria. Onde tem CD pirata, o meu está lá!

Como foi parar na internet?

Não sei quem colocou o clipe no YouTube. Quando participei do programa do Gugu muita gente se disse responsável.

Alguma gravadora a procurou?

Só pequenas. Se for para assinar com elas, deixo como está.

De onde vem a inspiração para as músicas?

Sou nova, mas tenho problemas, tenho amores e desamores. As músicas são histórias reais.

Então, o carro que cita no seu hit é o dos seus sonhos?

Sim! Um dia vou comprar um. O do clipe é emprestado.

Já deu para comprar um, né?

Antes do carro preciso comprar um ônibus para a banda.

Você está namorando?

Não. Namorei uma vez, mas ele me chifrou e terminamos.

Como descobriu?

Uma fã o filmou beijando outra e me mostrou. Talvez tenha namorado comigo porque estava ficando famosa.

Ele é cantor?

Não, mas pedi para ele gravar um clipe comigo e ele topou. Agora, dizem, vai virar cantor.

O que sente quando as pessoas dizem que você é brega?

Não me importo, pois cada um tem seu estilo e faz o que gosta.

Seu estilo lembra o da cantora Joelma, do Calpyso…

Gosto do trabalho dela, mas não me inspira. Quem me inspirou foram minha mãe e Deus.

Porque ela é um fenônemo

· O clipe Eu Sou Stefhany teve 650 mil acessos no YouTube.

· Stefhany já esteve no programa do Gugu. Claudia Leitte e Preta Gil cantam o hit da garota em seus shows.

· Como backing vocal ganhava R$ 30 por show. O cachê subiu, mas ela não revela o valor.

· O número de espetáculos por mês simplesmente duplicou: saltou de 15 para 30