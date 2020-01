Essas são todas as zoeiras que Tatá Werneck já fez com a filha até agora

Na última quarta-feira (23), Tatá Werneck foi o assunto do momento ao dar à luz sua primeira filha com Rafa Vitti. A notícia foi confirmada pela assessoria da apresentadora, mas tudo começou com uma postagem simples no Twitter.

Na rede social, Tatá publicou “ela é linda!’, com emojis de coração, e foi o que os seguidores precisavam para começar a especular que a mensagem era sobre a filha (finalmente) ter nascido. E não erraram, não é mesmo?

Ela é linda 😍❤️❤️ — Tata werneck (@Tatawerneck) October 23, 2019

Logo depois de atiçar a curiosidade dos fãs, Tatá fez o anúncio oficial com uma foto do parto. E, mais tarde, o papai também se pronunciou sobre o nascimento da pequena com uma imagem especial do pezinho da filha.

Quem acompanha outras famosas após o parto, sabe que muitas delas preferem dar um tempo das redes sociais – independentemente de qual motivo as leve a isso. Só que Tatá vem nos surpreendendo com muitas publicações sobre a filha – com aquele jeitinho único dela.

Como uma ótima comediante que é, a apresentadora tem aproveitado o momento para fazer muitos memes com cliques mais desajustados, bem gente como a gente – é impossível conter a risada. Só que a emoção do acontecimento também não fica de lado, mesmo que de forma mais singela.

Para deixar você a par de tudo que está acontecendo nas redes sociais da apresentadora, fizemos um compilado das publicações mais engraçadinhas (e emocionantes, ao mesmo tempo).

Veja:

1. Logo após o parto

A primeira brincadeira aconteceu no anúncio do nascimento da primogênita. Tatá comentou rapidamente sobre o medo que gerar um filho traz à tona, e logo cortou para uma piada sobre se arrumar para dar à luz – o que sempre divide muitas opiniões, né?

2. Senhora Werneck Vitti

Em seguida, Tatá compartilhou uma montagem de uma criança envelhecida para brincar com todos os comentários sobre a demora para a filha nascer. Na legenda, ela escreveu: “Nasceu Senhora Werneck Vitti”.

3. A família virou piada também

Se tem criança na maternidade, tem parentes querendo ver o rostinho pela primeira vez. E foi isso que a apresentadora mostrou com um clique da baixinha sendo mostrada para a família, no colo de Rafa Vitti. Na legenda, ela brincou sobre não ter espaço no vidro para outras famílias verem os demais bebês.

4. Mais parto, mais meme

Se você tem agonia de imagens de bebês nascendo, saiba que Tatá parece lidar muito bem com isso e até arriscou fazer piada sobre o momento. Depois de mostrar a família, ela tornou a exibir o exato instante em que a filha estava nascendo, com a legenda: “Menina uma sensação esquisita… – Qual? – De que tem uma cabeça saindo da minha barriga (filha te amo muito. Lide com isso.)”.

5. Que tal um filtro no Instagram?

Já quem queria ver o rostinho da pequena, teve um primeiro contato ~parcial~. Isso porque Tatá fez um vídeo engraçadinho da filha com um filtro de óculos escuros. No áudio, a apresentadora aparece dizendo: “Bom dia, galera. Fala, rapaize. Tô na área aí no mundo”, como se estivesse dando voz à filha. Em seguida, a pequena parece mexer a boca em resposta e Tatá pergunta se ela não gostou da zoeirinha.

6. A própria Nazaré

Mas calma, porque não foi preciso esperar muito para ver o rostinho da primogênita. Tatá logo postou um zoom do rosto da pequena, em que ela já aparece com os olhos bem abertos. Na legenda, a apresentadora brincou sobre o meme da Nazaré refletindo, já que a bebê parece confusa com o que está acontecendo: “Estou aqui refletindo sem entender sobre aquele meme da Nazaré onde ela está refletindo sem entender”.

7. Piada, mas fofura também!

Até o fechamento desta matéria, a última publicação da mais nova mamãe é uma segunda foto do rosto da pequena, em que ela está dormindo e Tatá a admira. Na legenda, ela brincou sobre a baixinha ser tão linda que exige teste de maternidade.

8. Twitter também piada

Além do Instagram, Tatá tem curtido usar o Twitter para falar sobre a maternidade e também da filha recém-nascida. De jeito divertido, ela brincou sobre uma situação que aconteceu ainda no berçário: