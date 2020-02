Espirituosa, Xuxa responde a fãs no Facebook sobre manifestações e até sobre sua vida sexual

Foi com esta foto que Xuxa começou sua primeira aventura no Twitter, em agosto de 2009

Xuxa não é estranha a polêmicas envolvendo redes sociais.

Em 2009, a apresentadora começou a se aventurar no Twitter com clara empolgação… Mas logo se irritou com comentários dos seguidores, que criticavam seu jeito de escrever em caixa alta (“EU NÃO ESTOU GRITANDO, NEM QUERO SER MAL EDUCADA, GALERA. SEMPRE QUE ESCREVO NO COMPUTADOR, ESCREVO ASSIM. É O MEU JEITINHO!”) e erros de digitação (“OPS , ESCREVI SEM LER SAIU ERROS DE PORTUGUES”).

Após este tuíte, a frase “é o meu jeitinho” viralizou na internet

No episódio mais famoso da aventura conturbada da loira no Twitter, Sasha (na época, com 11 anos) cometeu um erro de ortografia ao tuitar no perfil da mãe (“sena” no lugar de “cena”). Magoada com as críticas que seguiram, Xuxa não perdoou (já, cedendo à pressão, em letras minúsculas): “pra quem não sabe minha filha foi alfabetizada em inglês, vou pensar muito em colocar ela pra falar com vcs, ela não merece ouvir certas m…“.

Como as ironias não cessaram, ela resolveu parar de tuitar, despedindo-se da rede com outra frase que virou bordão na internet: “fui vcs não merecem falar comigo nem com meu anjo”.

Sim, “vocês não merecem falar comigo nem com meu anjo” também virou bordão

Mas, no Facebook, a loira anda se soltando novamente. Pelo menos uma vez por semana, Xuxa aparece puxando papo com seus quase 1 milhão de fãs na rede (959 mil até o fechamento desta matéria), e mostra bom humor na hora de responder às perguntas e comentários dos internautas – por vezes, já deu a entender que seus assessores ficam preocupados com seus comentários (“me matam se eu escrevo piada“).

O que mais deu o que falar até agora foi sua resposta a uma fã, Marcella, que pedia ajuda para “arrumar um teste de canto”: “xiii marcella , entra no the voice“.

Para Xuxa, o reality show é o melhor caminho

Perguntada sobre as manifestações que aconteciam pelo Brasil, a loira foi sucinta: “medooooooooo“. Já sobre sua vida sexual com o namorado, Junno Andrade, não teve papas na língua…

A loira não se intimidou com a pergunta indiscreta da fã

Veja abaixo outros comentários bem-humorados da Rainha dos Baixinhos no Facebook.

Para Ariana, nem “The Voice” salva

Xuxa também é adepta do minimalismo

Tem que ter paciência de rainha

Do verbo “Junnar”: “curtindo o namorado” ❤

Não esperem momentos íntimos da loira no Instagram

Cuidado com o Twitter, Xuxa!

Prova incontestável de autenticidade

Retire-se do meu Facebook, assinado: EU

Bjs para vc tb, Xx

Mistérios que nem Xuxa entende

Tudo pode acontecer

Xuxa está por dentro, tá pensando o que?

Não diga “alô”, diga “alô, Xuxa” (ou não)

Pobres assessores

