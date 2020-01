Espetáculo com Paulo Vilhena é cancelado por causa da morte do pai do ator

O economista Sérgio Atz de Vilhena, 75, que estava internado na UTI de um hospital de São Paulo, morreu às 4h da madrugada deste domingo (11).

O ator ainda não se manifestou nas redes sociais, porém, no Facebook, sua irmã Christiane Vilhena deu a notícia. Por causa do fato, Leo Fuchs, produtor da peça ‘’Tô Grávida!’’ (estrelada por Paulo Vilhena e Fernanda Rodrigues), avisou sobre o cancelamento do espetáculo previsto para a noite desde domingo, em Americana, São Paulo, através de um post no Instagram:

