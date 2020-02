Esotérica revela: história de paixão e ódio entre Bruno e Eliza vem de outras vidas

O casal teve relação em vidas passadas

Um dos casos que mais choca o Brasil e o mundo nas últimas semanas é o do ex-goleiro do Flamengo, Bruno de Souza. Até o fechamento desta edição, dia 12/7, ele continuava preso em Belo Horizonte (MG), sob acusação de envolvimento no sumiço e suposto assassinato da ex amante, a modelo Eliza Samudio. O crime, segundo investigação da polícia, contou com a participação de outras pessoas, inclusive um primo de Bruno que revelou ter participado do sequestro da jovem. Em depoimento, ele declarou que a morte de Eliza teve requintes de crueldade. Partes de seu corpo teriam sido jogadas para os cães de outro acusado. Uma morte brutal, inconcebível e inexplicável para milhares de pessoas. Como tem sido exaustivamente divulgado nos principais telejornais do país, Eliza já havia denunciado Bruno numa Delegacia da Mulher, no ano passado, no Rio. Queixa: agressão e tentativa de aborto. E vinha buscando provar na Justiça que o filho, de 5 meses, era fruto de uma relação com o atleta. A astróloga cármica Dulce Regina, de São Paulo, é uma estudiosa de temas ligados à reencarnação. Assunto, aliás, que é o eixo central da novela Escrito nas Estrelas. A pedido de TITITI, a especialista analisou os mapas de Bruno e de Eliza, e revelou que ambos se conheciam espiritualmente de outras vidas. Daí, essa atual história de paixão e ódio com final tão trágico. ”O objetivo do estudo é fazer as pessoas entenderem que o que plantaram em suas encarnações passadas estão colhendo agora. Porém, nenhum carma (que nem sempre é um castigo, mas uma chance de evolução, como crêem os espiritualistas) justifica um crime”, enfatiza Dulce, que ainda afirma: ”Ambos têm um mapa cármico bem pesado.” Veja só como ficou a análise!

Bruno:

”O estudo do mapa do acusado, a partir de sua data de nascimento, mostra que ele tem liderança e poder em tudo que faz. Um aspecto negativo é que já em encarnações passadas não assumiu responsabilidades em relação a filhos, por exemplo. Bruno tem carma de agressividade, e é muito provável que tenha sido um militar, um guerreiro, ou alguém com um comando muito forte, mas que agia de uma maneira fria e hostil. Vendo esse histórico, acredito que, por tudo isso, o ex-goleiro tenha nascido nesta encarnação numa família na qual os pais não o assumiram. Na verdade, isso talvez seja o que ele plantou em encarnações anteriores.”

Eliza:

”A Eliza tem um carma de sedução, segundo o mapa. E usou em outras vidas essa energia feminina para atrair as pessoas. E talvez tenha repetido isso nesta existência. Sensível e intuitiva, conforme os estudos, passava por um momento de cobrança nos últimos meses. O que pode ter acontecido é: em alguma vida anterior ela gerou este carma e, atualmente, vivia esse resgate. Nada, porém, justifica o que lhe aconteceu.”

Análise dos dois:

”A sobreposição dos mapas mostra que Bruno e Eliza tinham uma ligação muito forte. Em algumas reencarnações eles já estiveram juntos, unidos tanto amorosamente, quanto fisicamente. E lá no inconsciente dele teria o receio de estar sendo enganado por ela. Nessa análise, a gente tem que tomar cuidado para que o assunto não seja banalizado, pois, repito, nada justifica uma violência. Jamais. Mas os espiritualistas sabem que é assim que funciona. Atraímos aquilo que temos que aprender aqui na Terra. Existe uma ligação entre Bruno e Eliza muito forte e o carma de agressividade e sedução sempre esteve presente entre eles.”

A ligação da criança:

”Bruninho, a criança fruto dessa tragédia toda, é um espírito super evoluído de luz. Pelo que entendo segundo o espiritismo, ele entrou nessa confusão para resgatar as famílias, tanto da Eliza quanto do Bruno. Veio trazer aprendizado a todos. Em outro plano, era o protetor da Eliza e, agora, ela será sua protetora. E o Bruno, futuramente, deverá reconhecer esse menino.”