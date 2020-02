Escrito nas Estrelas: Viviane investiga mensagem enviada por Daniel

Daniel fica aflito ao ver Viviane

passar por dificuldades

Foto: Renato Rocha Miranda/ Rede Globo

Um dia, o inteligente cachorro Pepe (Juca bala) encontra a corrente que pertenceu ao seu dono, Daniel (Jayme Matarazzo) e muita gente fica pensando que Viviane (Nathalia Dill) roubou a joia. Bastante chateada com as desconfianças, a garota vai embora da mansão de Ricardo (Humberto Martins) mais uma vez.

Numa noite, o médico aperta o cordão do filho junto ao peito e chora de saudade. Em espírito, Daniel se aproxima, liga a televisão e a imagem de Viviane aparece no vídeo, deixando o doutor atônito.

Enquanto isso, Madame Gilda (Jandira Martini) recebe uma mensagem psicografada de Daniel para Ricardo e fica radiante com o conteúdo. Em seguida, ela mostra a Vicente (Antonio Calloni), que também se alegra demais.

Rapidamente, Vicente leva a mensagem a Ricardo e ele se abala com o que lhe é dito. Mas depois procura Madame Gilda e exige que ela se afaste dele e de todos que estão à sua volta. Só que o assunto não lhe sai da mente, tanto que o doutor vai para a casa da serra e lá se isola por um tempo, cheio de lembranças do filho e de sua mulher, Francisca (Cássia Kiss).

Do plano astral, Daniel observa Viviane e pensa, querendo lhe transmitir uma linda ideia: a de que ela nunca mais ficará sozinha no mundo! Na sequência, ao saber do tal recado de seu amado, recebido por Madame Gilda, a jovem vai até a casa da médium. Alguém duvida que Daniel disse ao pai que sua amada é quem deverá ser a mãe de seu filho?