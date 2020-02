Escrito nas Estrelas: Viviane deixa Ricardo louco de paixão

A jovem volta a trabalhar para Ricardo

Foto: Divulgação – Rede Globo

Ricardo (Humberto Martins) descobre que a senha que Viviane (Nathalia Dill) lhe deu do computador de Daniel (Jayme Matarazzo) é correta. O médico se emociona ao ver as fotos do filho e fica comovido ao ler seus arquivos. Ricardo se arrepende de ter demitido Viviane e faz de tudo para trazê-la de volta.

Viviane chega à mansão com Pepe, depois de encontrar o cachorro no túmulo de Daniel, mas não consegue fazê-lo entrar. Ricardo vê Vitória/Viviane e a chama. Os dois ficam perturbados ao ficarem muito próximos, mas tentam disfarçar o clima. Apaixonado, Ricardo pede à moça que volte a trabalhar em sua casa e ela aceita.