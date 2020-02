Escrito nas Estrelas: Viviane decide enfrentar Daniel

Ela descobre que Daniel não aprova seu

romance com Ricardo

Vitória/Viviane (Nathalia Dill) descobre que Daniel (Jayme Matarazzo) não aprova a união dela com Ricardo (Humberto Martins) e se desespera. A jovem mostra ao amado o bilhete que Madame Gilda (Jandira Martini) psicografou, deixando o médico completamente abalado.

Ricardo se enche de coragem e vai à casa da cartomante para entender a mensagem do filho. A médium tenta explicar ao ricaço que Daniel está inconformado com sua união com Vitória/Viviane.

Admirado com a revelação, o bonitão não consegue parar de pensar na insatisfação de Daniel e não sabe o que fazer. Mas Viviane não se deixa abater. Decidida a ser feliz ao lado do homem que ama, a jovem afirma a Madame Gilda que defenderá o filho e Ricardo custe o quecustar. E até mesmo com a própria vida.