Eriberto Leão: “Achei que nunca casaria”

Eriberto Leão comemora o sucesso de seu personagem em Guerra dos Sexos

Foto: TV Globo/Divulgação

Eriberto Leão, que vive o atleta Ulisses de “Guerra dos Sexos“, foi eleito o ator mais gato da trama em uma enquete feita pela Rede Globo com os internautas. Surpreso pelo resultado da votação, o ator – que jura não se achar galã – contou em uma entrevista ao site oficial da novela que, depois de mais de 10 trabalhos na TV, já se acostumou com o assédio das fãs.

“Quando você já está há um bom tempo dentro da casa das pessoas, a tendência é o assédio aumentar, principalmente se a gente envelhece bem”, explica no site da novela.

O astro afirmou que sua esposa, Andrea Leal, lida bem com o carinho exagerado das fãs quando o casal sai na rua. Eriberto conta que o segredo está no olhar: “Ela não é muito ciumenta. As mulheres têm uma linguagem de olhares que eu nem me atrevo a entender, mas eu já percebi. E por aí elas se entendem. Ela é muito inteligente.”

Apaixonado, Eriberto revela que foi exatamente por isso que se casou com Andrea. “Eu achei até que nunca casaria. Casei e estou muito feliz!”, declarou no site de “Guerra dos Sexos”.