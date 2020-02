Entrevista: Dudu Azevedo, o Wallace de “Fina Estampa”

Dudu Azevedo fala sobre o sucesso do lutador Wallace em “Fina Estampa”

Decididamente as novelas de Aguinaldo Silva são um talismã para Dudu Azevedo. Foi com o apaixonado advogado Barretinho, que enfrentou o pai para se casar com a empregada Sabrina (Cris Vianna), em Duas Caras (2007), que ele alcançou a tão sonhada projeção na TV. E em Fina Estampa, seu personagem, o lutador Wallace Mu, que morreria lá pelo meio da trama, conquistou a simpatia do público e acabará ficando até o final. E, mais uma vez, ao lado de uma personagem da lindíssima Cris Vianna, a Dagmar.

Carioca de 33 anos, Dudu já fez sete novelas entre as quais Como Uma Onda (2004), Pé na Jaca (2006), Três Irmãs (2008) e Cama de Gato (2009), todas na Globo. Quer conhecer um pouco mais sobre o bonitão? Leia a entrevista:

Com todo o respeito, você está com um corpão! É resultado do cuidado especial para viver o Wallace?

Dudu Azevedo – É sim. Fiz uma boa preparação, malhei muito e passei a assistir às lutas. Assino o Canal Combate. Vi que os caras eram todos muito preparados e o esporte exige isso. Quem não está bem treinado não tem lugar nesse cenário. Então comecei a malhar e treinar com Ricardo Arona, que é lutador profissional e campeão. Além disso, é meu amigo, mora na minha rua. Ou seja, tô em casa.

Você se tornou fã das lutas depois do personagem?

Não, já adorava antes. O MMA (Artes Marciais Mistas, em português) é um esporte de maior ascensão no mundo, hoje. Cresce a cada ano e movimenta milhões. Tenho o privilégio de fazer um personagem que faz parte desse universo. Sou o ator que está contando a história desse crescimento. É o muito orgulho para mim.

Muita gente torcia pelo romance do Wallace com a Teodora. Rolava a maior química com a Carol, não?

Ela é uma grande intérprete, traz muita coisa boa para a cena. Brinco que em Três Irmãs (2008) virei meio que a quarta irmã (risos). Desde aquela novela ficamos amigos demais. É bom quando já existe uma amizade com a atriz que fará seu par. Foi uma alegria contracenar com ela de novo. Realmente acho que a gente fez um bom trabalho.

Dudu Azevedo em cena com Carolina Dieckmann

O texto do Aguinaldo traz sorte para você…

Ele tem um texto de grande identificação popular, não é? Os expectadores querem isso, se reconhecer nos personagens que estão ali. Ele trata a vida como ela é e dá certo!