Entrevista com Giovanna Antonelli

Legenda Giovanna Antonelli e Pietro

Foto: Divulgação

Cumplicidade

“Pietro é muito cúmplice, do pai e da mãe. Ele é parceiro, bem protetor… Às vezes, estamos sozinhos e falo: ‘Olha, estamos só nós dois. Você é o homem da casa, tem que me proteger’. Ele responde: ‘Tá bom, mamãe. Pode deixar!’ (risos) Pietro leva súper a sério.”

Informação

“Hoje, temos muito mais informações para passar para nossos filhos do que nossos pais e avós. Existem livros, o programa SuperNanny, o pediatra dá dicas, condutas… Como sou supercaxias, leio tudo. Nunca menti pro meu filho ou deixei-o em casa chorando. Falo tudo. Digo: ‘Pietro, mamãe vai sair pra trabalhar, mas volta antes de ficar escuro’. É só jogar limpo com a criança que ela entende. E ele sabe que é minha prioridade. Não abro mão do meu filho por nada.”

Espelho do pai

“Murilo (Benício, ator) é um espelho para o Pietro, uma super-referência. Ele adora dizer: ‘Mamãe, minha camisa é igual a do meu pai’. Se quero convencê-lo a usar uma roupa é só dizer: ‘Essa é parecida com a do seu pai’. Ele aceita na hora (risos). Mas, ao mesmo tempo em que ele guarda essa referência bem masculina do Murilo, Pietro tem uma sensibilidade muito a ver comigo, por causa da convivência, claro. Ele é doce, compreensivo, sabe que não é não. Nunca gritei ou dei bronca nele. Não precisa. Teve um dia, nesses quatro anos e meio, que fui mais incisiva e ele ficou uma semana reclamando: ‘Você falou alto! Por que falou alto comigo?’ Temos um diálogo franco, desde que ele era bebê. Os amigos diziam: ‘Você é louca de ficar falando com um neném’. Mas o resultado está aí!”