Entrevista com Alinne Moraes, a Luciana de “Viver a Vida”

Alinne Moraes estará entre o céu e o inferno em “Viver a Vida”. Na novela de Manoel Carlos, a bela interpreta a mimada Luciana, modelo de sucesso que ficará tetraplégica depois de um grave acidente de carro. “Apesar da mudança radical na trajetória da minha personagem, ela não será uma pessoa revoltada”, explica a atriz, de 26 anos, que também conseguiu matar a saudade dos tempos de passarela. “Foi uma época ótima, viajei muito… Trabalhei como modelo durante seis anos. Foi um período bem legal. Como tenho 1,73 m de altura, tive poucas experiências de passarela fora do país, mas cheguei a desfilar para Armani e Valentino, em Milão e Paris. Já estive em Paris várias vezes e cheguei a morar lá. Amo tanto a cidade, que procuro visitá-la pelo menos uma vez ao ano”, conta Alinne, que começou a modelar aos 12 anos e viveu em metrópoles como Tóquio e Nova York, em razão da carreira internacional.

Como você se prepara para encarar um novo papel?

Quando começo uma novela, me preparo como se fosse fazer uma viagem de oito meses. Marco todos os médicos como se eu estivesse fazendo minha mala, porque sei que, durante esse tempo, estarei voltada para a trama, ainda mais em se tratando de uma história de Manoel Carlos, que, às vezes, entrega os capítulos às 3 h da manhã, decoro até às 6 h e vou trabalhar às 9 h. Sei que preciso estar bastante focada se eu quiser realizar um bom trabalho.

Fale um pouco da Luciana?

Ela é uma modelo bem-sucedida, que tem uma relação de posse com o pai, Marcos. Quando ele se separa da mãe, Tereza, Luciana passa a não querer que ele se envolva com qualquer mulher. Mas quero deixar claro que, em nenhum momento, minha personagem será uma vilã. Ela é muito humana. É claro que, querendo ou não, Luciana compete um pouco com a Helena por considerá-la uma mulher linda e por trabalharem no mesmo meio. A novela tem várias passagens de tempo, o que acaba deixando minha personagem mais madura.

Fez laboratório para saber como vive o deficiente físico?

Fui à casa de algumas pessoas que convivem com a paralisia e acompanhei coisas básicas do dia a dia. Vi como um deficiente troca de roupa, cozinha, cuida dos filhos, toma banho, escova os dentes…

O acidente muda o olhar da Luciana diante da vida?

Não. Ela continuará sendo a pessoa incrível que sempre foi. Inclusive, se casará depois de ficar tetraplégica. Vai ser surpreendente e emocionante.

Como é interpretar uma personagem tão complexa?

Sou uma atriz de altas emoções e acredito que a gente se baseia muito na nossa vida. Tudo para mim sempre é o extremo. Me identifico muito com Pedro Almodóvar (cineasta espanhol), que tem um lado dramático demais. Acho que funciona comigo. Fazer o simples é delicado, é difícil… Também busco a simplicidade, não na minha vida, mas na atuação.

Superação é um dos principais temas da novela e, principalmente, de Luciana. Como você encara isso?

Acredito que, na vida, não há beco sem saída. Mesmo quem está numa crise profunda, diante de doenças, da morte ou de desastres amorosos e financeiros, pode resolver seus problemas. A falta de esperança, sim, é o maior castigo da humanidade.

É verdade que você e Taís Araújo viraram melhores amigas de infância nas gravações da novela?

É, estamos nos conhecendo cada vez mais. Ela tem sido uma grata surpresa para mim. Estamos nos dando muitíssimo bem. Além de linda, Taís é uma grande mulher e vive um dos melhores momentos de sua carreira. Estou apaixonada pela pessoa que ela é. Torço muito por Taís.