Emma Stone será Cruella De Vil em live-action de ‘101 Dálmatas’

A atriz Emma Stone irá viver a personagem Cruella De Vil em um live-action do universo de ‘101 Dálmatas’. Após boatos, a informação foi confirmada pelo The Hollywood Reporter.

Intitulada simplesmente como ‘Cruella’, a produção será dirigida Craig Gillespie (Eu, Tonya).

As discussões sobre o projeto vêm acontecendo desde 2016, quando Alex Timbers havia sido escalado como diretor. Porém, segundo a publicação, a empresa teve de trocar o profissional por conta da agenda: a Disney quer antecipar a produção, com o objetivo de começar as filmagens ainda em 2019.

De acordo com o THR, “[Emma] Stone fará a infame vilã Cruella De Vil no que está sendo anunciado como uma história de origem, ambientada na década de 1980 com uma vibe punk”.

A cruel personagem fez sua primeira aparição na clássica animação infantil de 1961. Além disso, a atriz Glenn Close a interpretou no filme live-action de 1996, produzido por John Hughes, que apresentava a personagem como chefe de uma marca de casacos e roupas.

A produção está prevista para estrear em 2019, mas ainda sem data definida.

Leia também: Disney divulga trailer de ‘O Rei Leão’ e é daqueles de chorar

+ Dumbo ganha trailer: Trailer de ‘Dumbo’ é divulgado e vai te emocionar

Siga CLAUDIA no Instagram