Em rara aparição, filha de Patricia Abravanel recebe carinho da mãe

Na última quinta-feira (29), o perfil de Patricia Abravanel transbordou de amor. É que a apresentadora compartilhou uma foto da filha e aproveitou para fazer uma linda declaração para a menina de dois meses.

Na imagem, Jane Abravanel de Faria aparece vestindo um macacão de gatinho junto à legenda escrita pela mãe: “Beijo, mordo, aperto e esmago mesmo. Jane gostosa.”

Jane é fruto do relacionamento de Patricia com o deputado Fabio Faria. A menina é a primeira filha do casal e nasceu em janeiro deste ano.