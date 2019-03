Em gesto altruísta, DJ Alok promete ajudar jovem em cirurgia de R$ 200 mil

View this post on Instagram

Sem palavras pra expressar o que estou sentindo…. Acabamos de conseguir o restante do dinheiro para a @todos_por_nathalia operar!!!! Um anjo chamado @alok acabou de entrar em contato comigo e me ligou! Falei com ele e com a linda @romananovais ! Duas pessoas de coração puro, duas pessoas que entenderam o motivo de estarmos aqui na Terra… Merecem todo sucesso e respeito!!!Juntos somos mais fortes! Juntos vamos transformar o mundo com tanto amor e generosidade! O @alok vai arcar com toda a despesa final que não estávamos conseguindo! Obrigada meu Deus! Obrigada por usar a minha filha Isabella! Por causa da minha filha, tive acesso a história da @todos_por_nathalia e hoje tudo isso está acontecendo!! Se um dia eu chorei de medo de perder minha bebê… Hoje não consigo parar de chorar de alegria!!! Deus é maravilhoso! Tudo tem um propósito! Obrigada a todos que nos ajudaram nessa campanha! Sua hora chegou @todos_por_nathalia !!! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #sonhorealizado #conseguimos #ObrigadameuDeus