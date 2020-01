Em dia complicado, Helton semeia a discórdia no ‘MasterChef Brasil’

Há um bom tempo o ‘MasterChef Brasil‘ não é apenas um reality culinário sobre quem consegue harmonizar melhor uma proteína com uma saladinha. Desde a temporada passada, os produtores do programa tomaram do ‘Big Brother Brasil’ aqueles joguinhos para um participante prejudicar o outro, tudo com o objetivo de incendiar o parquinho. No programa exibido nesse domingo (5), vimos que Helton ligou o modo “100% jogo” e prejudicou quem quer que fosse para sair vitorioso. E teve gente que não curtiu.

Tudo começou na prova da Caixa Misteriosa. Cada um dos aspirantes a chefs se posicionou diante de uma caixa fechada, e lá dentro estava apenas o rosto de um dos outros competidores. O objetivo da prova era simples: cada um iria ao mercado escolher 10 ingredientes para a outra pessoa fazer. Tranquilo, né? Só que não.

Helton precisava escolher os itens para o prato de Juliana N, e vamos dizer que ele foi beeeem maldoso nos ingredientes selecionados. Para você ter uma ideia, a proteína escolhida foi fígado e ele ainda colocou uma lata de leite condensado para facilitar bastante para a competidora. Claro que Juliana ficou muito brava, e durante todo o episódio demonstrou insatisfação com a jogada do adversário.

O rapaz ainda por cima ganhou a prova, e teve a chance de prejudicar mais pessoas no desafio de eliminação que viria a seguir. A cada participante escolhido por Helton para ir direto à prova de eliminação, víamos um novo olho cheio de ódio contra o cozinheiro novinho. Teve até competidora reclamando por ter sido escolhida, e insinuou que Helton não estava jogando limpo (isso porque ele era obrigado a escolher pessoas).

Com a troca gratuita de farpas entre Helton e vários outros participantes que continuam no programa, temos a garantia de próximos episódios bem quentes no ‘MasterChef Brasil’. Na prévia do próximo programa, por exemplo, já deu para ver o descontrole emocional de uma galera, com palavrão e tudo.

Eliminação da semana

A prova de eliminação consistia em produzir um poke, aquele típico prato havaiano. Para um tutorial, o ex-participante do ‘MasterChef Profissionais‘ Ravi deu um pulo na cozinha do programa e mostrou suas habilidades. Renan e Natália ficaram entre os piores pratos, ele porque não tinha qualquer ligação entre os ingredientes e ela por ter exagerado no vinagre. Como a própria Paola Carosella já havia dito que o prato de Natália estava “incomível”, a moça foi eliminada do ‘MasterChef Brasil’.

Na próxima semana, os chefs enfrentarão dois desafios bem complicados. A prova em grupo será de cozinha mineira e a prova de eliminação será de sobremesas… com legumes. Também não entendemos como isso é possível, mas estamos bem ansiosos pra ver.