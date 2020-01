Em camarote, Julio Rocha lamenta sofrimento dos brasileiros

No meio da folia do camarote da Brahma, em São Paulo, Julio Rocha conseguiu um tempinho para filosofar sobre sociopolítica. Para o galã, o sofrimento tem atingido a todos seus compatriotas.

“Na verdade, acho que o Carnaval é muito importante para o povo brasileiro, principalmente agora que estamos numa situação tão difícil, frágeis. O povo está sofrendo e essa festa veio para trazer uma energia renovadora, para que tenhamos ânimo. Essa é a felicidade que o povo tem”, lamentou.

Tristezas à parte, ele também comentou sobre seus novos projetos profissionais. “Estou em turnê com meu espetáculo Tudo Por Ela e volto para a TV no meio do ano, mas não posso falar nada ainda”.

* Com reportagem de Janaína Alves