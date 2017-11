Ellen Page acusa diretor por comportamento homofóbico

Na última sexta-feira (10), a atriz Ellen Page, 30 anos, relatou em sua página oficial no Facebook que o diretor Bret Ratner, 48 anos, direcionou comentários homofóbicos a ela na frente dos companheiros de elenco da atriz nas filmagens de X-Men – O Confronto Final.

“Você deveria fodê-la para ela perceber que é gay”, disse Bret a uma atriz que trabalhava com Ellen no longa. Na época, a estrela de Juno não havia declarado publicamente que é homossexual.

Em seu Twitter, uma das integrantes do elenco de X-Men, Anna Paquin, confirmou a história relatada por Ellen. “Eu estava lá quando o comentário foi feito. Estou com você, Ellen Page.”

Quanto aos assédios, seis mulheres afirmaram terem tido a infeliz experiência com o diretor. Entre as vítimas está a atriz Natasha Henstridge, 43 anos, que contou ao Los Angeles Times que Bret lhe obrigou a fazer sexo oral.

Outra vítima de Bret foi a atriz Olivia Munn, 37 anos, que relatou que o diretor se masturbou na frente do set de gravação do filme Before, During and ‘After the Sunset (2005).”Ele estava sem calças, com sua barriga de fora, com um coquetel de camarões na mão, e na outra ele se masturbava ferozmente (…) E antes mesmo que eu pudesse pensar em como escapar daquela situação, ele ejaculou.”

Após as acusações, a Warner afastou temporariamente Bret de suas funções – porém, nenhuma decisão definitiva foi tomada até o momento.

Os relatos trazidos à tona pelas atrizes fizeram com que Gal Gadot, 32 anos, demonstrasse interesse em deixar de participar da continuação de Mulher Maravilha caso o diretor Bret permaneça na produção da franquia, informou a Page Six.