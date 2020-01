Ellen DeGeneres reúne estrelas de ‘Friends’ no sofá do Central Perk

A série “Friends” deixou de ser produzida e exibida há 15 anos, mas até hoje tem fãs apaixonados. Nesta terça (29) a apresentadora Ellen DeGeneres levou a plateia de seu programa à loucura ao promover uma reunião entre as estrelas da série Courteney Cox e Lisa Kudrow. As duas são amigas e estão juntas com bastante frequência, mas o toque de gênio foi reunir Lisa e Courteney no sofá do Central Perk, café onde a turma sempre se encontrava.

Depois de tirar uma foto para o Instagram – claro – Ellen brincou com Lisa: “seria legal se você estivesse com seu violão aqui”, fazendo uma piada com a personagem Phoebe. Lisa foi rápida: “mas quem tocaria o violão?” Ellen também comentou que o sofá onde elas estavam sentadas era o original, que fazia parte do cenário da série.

Courteney está promovendo um novo programa, chamado “Nove Meses com Courteney Cox“. Trata-se de uma série documental que acompanha famílias pelos Estados Unidos que estão esperando bebês. As famílias são as responsáveis por filmar suas próprias experiências ao longo dos nove meses de gestação, mostrando alegrias e dificuldades. A série é exibida no Facebook Watch.