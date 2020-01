Elizabeth Savalla fará personagem que guarda grande mistério em Alto Astral

Em Alto Astral, Elizabeth Savalla fará uma personagem família, mas que guardará um grande segredo que nem mesmo a intérprete sabe. “Não sei o que é, não me interessa. O que me interessa nas novelas é isso: o imponderável, uma surpresa”, filosofou a atriz, simpática, durante a festa de lançamento da novela.

No folhetim das 19h, que dará lugar a Geração Brasil (2014) a partir do dia 3 de novembro, Savalla interpreta Tina. A atriz relacionou os personagens anteriores com o da nova novela, enxergando similaridades entre Márcia, de Amor À Vida (2013), e Socorro, de Caras & Bocas (2009). “São coisas diferentes, apesar de tudo. A Márcia era uma mulher sambada, vivida. A Tina tem um coração grande. É muito parecida com a Socorro, que eu fiz antes. A gente está tentando fazer diferente, mas, no fim, é a mesma pessoa, né? Só muda o figurino”, brincou.

Na vida real, assim como as personagens, a atriz de 59 anos é muito apegada à família. Ela diz ter uma boa relação com os filhos do marido, Camilo Attila, e que serão eles que darão um neto para ela, antes mesmo dos próprios filhos. “Os meus [filhos] ficam treinando. Nunca fazem nada! Filhos a gente pode fazer, mas neto não tem jeito. Alguém tem que fazer para a gente”, riu.

