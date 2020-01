Elizabeth Olsen, a Feiticeira Escarlate dos filmes de ‘Vingadores‘, disse em entrevista à revista Vulture que fez um teste para interpretar Daenerys Targaryen em ‘Game of Thrones‘ e o classificou como “terrível”. A personagem acabou ficando com Emilia Clarke.

Ao relembrar esse momento marcante, a atriz contou que foi um dos testes mais peculiares de que já participou. “Quando eu comecei a trabalhar, eu fiz teste para tudo, pois gosto de fazê-los. E fiz um deles para ser a Khaleesi, tinha esquecido disso. Foi o teste mais estranho que eu já fiz”, disse.

Olsen ainda disse que a cena do teste era o monólogo do fim da primeira temporada, aquele em que a Mãe dos Dragões sai do fogo em um momento icônico da série.

Na hora de se apresentar, ela fez dois sotaques diferentes para ver qual se encaixava melhor na personagem. “Ela (Daenerys) está fazendo um discurso para milhares de pessoas sobre como ela é sua rainha. Eles (os avaliadores) não sabiam se queriam um sotaque britânico ou não, então fiz os dois”.

Embora a experiência tenha sido relevante para sua carreira, a atriz nunca se esqueceu daquele instante constrangedor e fala que toda vez que alguém a pede uma história de um teste ruim, ela lembra deste.

E aí, será que a atriz daria uma boa Daenerys no fim das contas?