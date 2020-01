Eliana e Xuxa fizeram o melhor crossover para as crianças dos anos 90

Assim como hoje em dia as pessoas discutem qual empresa tem os melhores filmes de herói, se é a Marvel ou a DC, nos anos 90 a grande discussão era sobre qual a melhor apresentadora infantil. De um lado, Xuxa comandava um exército de baixinhos na Globo e, do outro, a Eliana e seus dedinhos agitavam as crianças do SBT. Nunca deu para decidir qual seria a campeã desse duelo, mas agora as duas apareceram juntas no mais inesperado crossover de apresentadoras infantis.

A Eliana postou em suas redes sociais um boomerang ao lado de Xuxa, mas não foi simples um encontro de amigas: elas estavam acompanhadas de uma galera muito importante para quem viveu a infância nos anos 90. Ao lado das duas antigas apresentadoras infantis, estavam personagens clássicos dos programas de cada uma delas.

Xuxa trouxe consigo para esse vídeo uma Paquita e seus assistentes de palco, o Praga e o Dengue. Já Eliana contou com a presença do Melocoton (companheiro da época de SBT) e do Chiquinho (amigo da época da Record). No meio dessa bagunça, ainda teve tempo para Tiago Barnabé incorporar a Narcisa Tamborindeguy.

Ainda não se sabe o motivo para esse encontro, mas podemos chutar que é alguma matéria especial para o programa “Eliana”, exibido aos domingos pelo SBT. Vamos torcer, porque a gente precisa desse encontro!