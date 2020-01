Elenco de Boogie Oogie grava últimas cenas do ano

Todo mundo precisa terminar os trabalhos antes de poder curtir as festas de fim de ano, até o famosos. Nessa terça-feira (30), o elenco de Boogie Oogie finalizou a última gravação de 2014! O momento deixou todo mundo reflexivo, e Deborah Secco aproveitou a chance para homenagear os amigos de elenco.

Depois de posar para a selfie de “despedida” com Marco Pigossi e Fabrício Boliveira, Deborah elogiou os dois. “Última cena do ano! Tinha que ser com esses dois… Grandes descobertas! Que atores, que companheiros!”, disparou a loira. “E faltaram as minhas outras duas descobertas: Alessandra Negrini e Isis Valverde!”, acrescentou. “Nunca tinha trabalhado com essa turma… Um dos grandes presentes de 2014! Além de tantos amigos, antigos ou novos, mas que fizeram esse nosso trabalho ser sempre divertido!”, agradeceu ela.

Isis também publicou uma foto do dia de trabalho em que aparece com Giovanna Rispoli, José Victor Pires e Eduardo Gaspar.