Ele cresceu! Filho de Ivete vai buscar a mãe na maternidade

O mais novo primogênito, Marcelo, de 8 anos, foi, também, um dos protagonistas na saída da maternidade na quarta-feira (14). Filho mais velho do casal Ivete Sangalo, 45 anos, e do nutricionista Daniel Cady, 32 anos, o menino foi registrado acompanhando a sua mãe na saída do hospital.

Marcelinho foi fotografado com seus cabelos longos e chamou a atenção pela sua semelhança com a cantora.

Agora irmão mais velho, o filho de Ivete estava ao lado de suas recém-nascidas irmãs gêmeas, Helena e Marina, no Hospital Aliança.

Ivete ficará fora dos palcos por três meses, em seu apartamento localizado perto do circuito Campo Grande, e tem sua volta programada para o dia 19 de maio, em uma festa em Salvador.

