Ele cresceu! Ator que interpretou Billy Elliot segue na carreira

Você se lembra do bailarino Billy Elliot, um menino de 11 anos obrigado pelo pai a praticar boxe, mas que no fim acaba se apaixonando pelo balé? O filme foi lançado em 2000 e o ator que o protagonizou e deu vida a Billy foi o britânico Jamie Bell, na época com 14 anos. A produção do longa possuía baixo orçamento, mas acabou explodindo com sucesso e rendeu ao ator alguns prêmios, como o “Prêmio BAFTA de Melhor Ator em um papel principal“.

Mas a carreira de Jamie não parou por aí. Confira algumas das produções que o ator participou após o sucesso de “Billy Elliot”:

1 – Wake Me Up When September Ends (2005) – Green Day

Uma das músicas mais icônicas da banda pop-punk americana foi protagonizada por Jamie. No clipe, ele forma um casal com Evan Rachel Wood que, na época, namorava com o ator na vida real.

2- Jumper (2008)

O filme foca na história de jovens que, por terem superpoderes, são perseguidos por uma organização secreta. Jamie interpreta Griffin, um dos personagens principais.

3- As Aventuras de Tintin (2011)

A história, criada pelo autor belga Hergé, ganhou vida em 2011 com a direção de Steven Spielberg. A voz de Tintin foi protagonizada por Bell.

4 – Turn: Washington Spies (2014-2017)

O ator vive o protagonista Abe Woodhull. A série da AMC se passa em 1778, época da independência americana.

5 – Quarteto Fantástico (2015)

Remake da primeira versão de Quarteto Fantástico (2005), Jamie Bell é um dos membros do grupo no longa, chamado de ‘O Coisa’.

6- Estrelas de Cinema Nunca Morrem (2018)

O filme estreará no Brasil no dia 26 de abril. É baseado na biografia que conta o relacionamento amoroso de Peter Turner e Gloria Grahame, ambos atores. O casal é protagonizado por Jamie Bell e Annette Bening.

Mais lidas: Simaria é internada e Simone faz show sozinha