Elana cria mistério sobre ter beijado Alberto no BBB19

Aparentemente, cada ideia que o BBB19 tem para mexer com o jogo é transformada pelos confinados em mais um recurso para o jogo continuar no mais completo marasmo. Desde a chegada de Alberto Mezzetti, o Tarzan italiano vencedor do Big Brother da Itália, a casa passa por um grande tédio no qual nem mesmo o conquistador europeu conseguiu animar. Tanto que o fato mais interessante do happy hour dessa última madrugada foram as brincadeiras que Elana fez sobre ter beijado o gringo.

Por conta do aniversário de Gabriela, a produção do BBB19 enviou um balde com bebidas para os brothers comemorarem. Quase todo mundo curtiu, menos Alberto e Carolina, que dormiram cedo. Em um momento, Elana voltou de dentro da casa e os demais brothers brincaram que ela estava beijando o italiano. Sem responder que sim ou que não, a sister apenas contou que “experimentar outras línguas é sempre legal“.

Talvez por conta da bebida, Elana tenha repetido mais vezes essa piadinha durante a madrugada. Já alcoolizados, eles pegaram o balde das bebidas e o usaram para imitar a voz do Big Boss. Na vez de Elana, ela repetiu a brincadeira de experimentar a língua do italiano.

Brincadeiras à parte, a única pessoa mais próxima de ter sido conquistada pelo garanhão italiano acabou sendo Danrley, que na última festa recebeu uma massagem no pescoço tão vigorosa que a internet já está torcendo para que o brother seja bissexual e role um casal no programa.