É hoje! Último show da turnê ‘Nossa História’, de Sandy & Junior, promete

A bem-sucedida turnê ‘Nossa História’ chega hoje (9) ao fim. O grande show de despedida de Sandy & Junior será no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, para 100 mil pessoas e está sendo comparado a um verdadeiro festival. Isso porque, a programação conta com abertura da banda Melim e encerramento do DJ Santti e trio elétrico.

Os portões se abrem 12h (para ingressos do pacote VIP diamante), o show de Melim começa 19h30, os irmãos sobem ao palco 21h30 e só 00h15 começa o DJ + trio. Junior já tinha avisado: “Preparem-se para chegar cedo e sair tarde”.

A dupla não divulgou quais serão as surpresas em relação aos shows anteriores da turnê.

O sucesso foi tanto que os 10 shows inicialmente anunciados virarm 18 e ‘Nossa História’ é uma das maiores turnês nacionais, com público médio de 600 mil pessoas.

Quem aí se emocionou com eles e ficou com gostinho de quero mais?